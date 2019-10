Condividi | Red 18:02 A causa di un guasto alle linee, dovuto ai lavori della rete del gas, il Comando di Polizia locale, la Biblioteca comunale e l’istituto scolastico di Via Brunelleschi non sono al momento raggiungibili attraverso i numeri telefonici operativi durante tutto l’anno Interruzione linee telefoniche a Porto Torres



PORTO TORRES - A causa di un guasto alle linee, dovuto ai lavori della rete del gas, il Comando di Polizia locale, la Biblioteca comunale e l’istituto scolastico di Via Brunelleschi, a Porto Torres, non sono al momento raggiungibili attraverso i numeri telefonici operativi durante tutto l’anno. Per questo motivo, gli uffici del Comando di Polizia locale, fino al ripristino del servizio, potranno essere contattati esclusivamente al numero 329/4588611.



Per richieste di informazioni alla Biblioteca comunale, si può inviare una e-mail all'indirizzo web biblioteca@comune.porto-torres.ss.it, mentre la scuola di Via Brunelleschi può essere contattata, sempre via e-mail, all'indirizzo web ssic841007@istruzione.it.