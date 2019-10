Condividi | A.B. 11:04 Roberto Ninaldeddu era squalificato: il giudice sportivo ribalta il risultato della prima giornata del girone D, quando i biancoverdi avevano ceduto 1-2 in casa contro il Trinità. Le due reti erano state segnate proprio dall´attaccante, che avrebbe invece dovuto scontare una giornata di stop dalla scorsa stagione, quando giocava nel Coghinas Prima categoria: tre punti per l´Olmedo



OLMEDO – Vittoria per 3-0 a tavolino e tre punti buoni per la classifica dell'Olmedo. Questa la decisione del giudice sportivo, che ha analizzato ed accolto il ricorso presentato della società biancoverde, subito dopo la partita disputata al “Pintore-Caddeo” contro il Trinità, finita 1-2 per gli ospiti e valida per la prima giornata del girone D del campionato di Prima categoria.



Le due reti della vittoria erano stati firmati dall'attaccante Roberto Ninaldeddu, in campo con il numero 10. Ma, il forte giocatore non avrebbe potuto giocare quella gara. Infatti, avrebbe invece dovuto scontare una giornata di stop dalla scorsa stagione, quando giocava nel Coghinas



Per questo, l'organo giudicante ha deliberato di «irrogare a carico della società U.s. Trinità la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della società Gsd Olmedo». Inoltre, ha ammonito con diffida il dirigente accompagnatore ufficiale Giovanni Pala, «per aver inserito in distinta ed aver partecipato alla gara un calciatore squalificato».