Condividi | S.O. 12:05 Le uniche fasce garantite mercoledì saranno 7-10 e 18-21. Nella lista dei voli cancellati da e per la Sardegna, coinvolte anche le tratte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma e Alghero-Milano Alitalia in sciopero: disagi a Elmas e Alghero



ALGHERO - I dipendenti Alitalia incrociano le braccia mercoledì 9 ottobre. Il motivo dello sciopero riguarda la situazione di poca trasparenza che da diversi mesi interessa il comparto societario. Sono tuttora in corso le trattative che potrebbero definire il salvataggio di Alitalia, «diversamente i dipendenti corrono il rischio di rimanere a casa».



Lo sciopero è stato indetto dalla Federazione Nazionale del Trasporto Aereo. Assistenti di volo di Anpac, Anpav e An saranno impegnati nello stop del 9 ottobre per «dire basta al piano di salvataggio che si fa sempre più intricato e poco chiaro».



Piloti ed assistenti di Volo per 24h fino a giovedì 10 ottobre, non lavoreranno. Le uniche fasce garantite saranno 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Nella lista dei voli cancellati da e per la Sardegna, coinvolte anche le tratte in continuità territoriale Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma e Alghero-Milano. Commenti ALGHERO - I dipendenti Alitalia incrociano le braccia mercoledì 9 ottobre. Il motivo dello sciopero riguarda la situazione di poca trasparenza che da diversi mesi interessa il comparto societario. Sono tuttora in corso le trattative che potrebbero definire il salvataggio di Alitalia, «diversamente i dipendenti corrono il rischio di rimanere a casa».Lo sciopero è stato indetto dalla Federazione Nazionale del Trasporto Aereo. Assistenti di volo di Anpac, Anpav e An saranno impegnati nello stop del 9 ottobre per «dire basta al piano di salvataggio che si fa sempre più intricato e poco chiaro».Piloti ed assistenti di Volo per 24h fino a giovedì 10 ottobre, non lavoreranno. Le uniche fasce garantite saranno 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Nella lista dei voli cancellati da e per la Sardegna, coinvolte anche le tratte in continuità territoriale Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma e Alghero-Milano.