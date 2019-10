Condividi | Cor 17:50 Si aggrava il già tragico bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto domenica nell´incidente sulla statale 129, al chilometro 78 nei pressi del bivio di Bolotana: due morti Schianto di Bolotana: due i morti



NUORO - Non ce l'ha fatta neanche Gavino Bulla, il secondo ragazzo che viaggiava insieme all'amico Diego Caggiari, deceduto ieri sul colpo. Si aggrava il già tragico bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto domenica sulla strada Statale 129, al chilometro 78 nei pressi del bivio di Bolotana.



Si tratta soltanto dell'ennesima tragedia avvenuta sulla Statale 129. La Opel Astra sulla quale viaggiavano i due ragazzi è finita contro l'auto di una famiglia di tre persone, feriti in modo non grave.



