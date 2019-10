Condividi | Red 9:18 Sabato sera, la Sala Ginestra dell´Hotel Calabona ospiterà la presentazione del libro “Il metodo N1, metti in moto la tua efficacia. Libretto di uso e manutenzioni per essere un numero uno”, scritto da Pier Paolo Sanna e Stefania Salvatore Essere un numero 1: se ne parla ad Alghero



ALGHERO - Sabato 12 ottobre, alle 18, la Sala Ginestra dell'Hotel Calabona ospiterà la presentazione del libro “Il metodo n1, metti in moto la tua efficacia. Libretto di uso e manutenzioni per essere un numero uno”, scritto da Pier Paolo Sanna e Stefania Salvatore. Il progetto N1 rappresenta una sorta di punto di arrivo della carriera di un professionista al quale tutti, indistintamente, dovrebbero per lo meno puntare.



Infatti, chi diventa N1 si trasforma da “libero professionista in professionista libero”. Ma a certi livelli non si arriva per caso o per fortuna; si arriva dopo anni di lavoro e di applicazione strategica. Essere o diventare un N1 non è un’utopia o un pensiero delirante; il livello N1 è infatti già stato raggiunto da numerosi professionisti attraverso l’applicazione pratica di strategie e filosofie vincenti.



Il libro si rivolge a quanti vogliano appropriarsi di uno strumento pratico ed affascinante, attraverso l’applicazione di una idea buona, funzionale ed universale. E per dare un tocco di originalità e smuovere lo spirito interiore, sono state inserite delle “evasioni riflessive”. Di che cosa si tratta? Il lettore lo scoprirà cammin facendo; anzi cammin leggendo. Esse saranno molto utili per indurre a riflessioni costruttive senza appesantire la mente.



Nella foto: Stefania Salvatore Commenti ALGHERO - Sabato 12 ottobre, alle 18, la Sala Ginestra dell'Hotel Calabona ospiterà la presentazione del libro “Il metodo n1, metti in moto la tua efficacia. Libretto di uso e manutenzioni per essere un numero uno”, scritto da Pier Paolo Sanna e Stefania Salvatore. Il progetto N1 rappresenta una sorta di punto di arrivo della carriera di un professionista al quale tutti, indistintamente, dovrebbero per lo meno puntare.Infatti, chi diventa N1 si trasforma da “libero professionista in professionista libero”. Ma a certi livelli non si arriva per caso o per fortuna; si arriva dopo anni di lavoro e di applicazione strategica. Essere o diventare un N1 non è un’utopia o un pensiero delirante; il livello N1 è infatti già stato raggiunto da numerosi professionisti attraverso l’applicazione pratica di strategie e filosofie vincenti.Il libro si rivolge a quanti vogliano appropriarsi di uno strumento pratico ed affascinante, attraverso l’applicazione di una idea buona, funzionale ed universale. E per dare un tocco di originalità e smuovere lo spirito interiore, sono state inserite delle “evasioni riflessive”. Di che cosa si tratta? Il lettore lo scoprirà cammin facendo; anzi cammin leggendo. Esse saranno molto utili per indurre a riflessioni costruttive senza appesantire la mente.Nella foto: Stefania Salvatore