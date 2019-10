Condividi | Red 10:21 Domenica sera, al Piccolo Teatro Aics andrà in scena il concerto poetico “Breviario per notturni campestri”, con testi e voce dell´autore algherese, le musiche, chitarra e armonica di Quirico Solinas, accompagnati alle percussioni da Paolo Zuddas e da Manuele Costantino alla tromba Poesia e musica: Fois a Sassari



ALGHERO - Domenica 13 ottobre, alle 19.30, al Piccolo Teatro Aics di Sassari, in Via Cedrino (fianco Scuola Media n.10), andrà in scena il concerto poetico “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress). Testi e voce dell'autore algherese Massimiliano Fois, le musiche, chitarra e armonica di Quirico Solinas, accompagnati alle percussioni da Paolo Zuddas e da Manuele Costantino alla tromba.



Lo spettacolo, tra poesia e musica, arriva per la prima volta nel capoluogo provinciale, dopo dodici date in giro per la Sardegna. Nello spettacolo, organizzato dall'associazione &Venti indipendenti, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica, che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte. Per prenotazioni, si può telefonare al numero 349/8024059 (Claudia).