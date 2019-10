Condividi | Red 9 ottobre 2019 Ieri pomeriggio (martedì), i Carabinieri della Stazione di Dorgali, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in località Funtana e Sos Chessas per un incidente stradale con un ferito. Il centauro è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia Incidente a Dorgali: motociclista in ospedale



DORGALI - Ieri pomeriggio (martedì), i Carabinieri della Stazione di Dorgali, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in località Funtana e Sos Chessas per un incidente stradale con un ferito. Un motociclista di Dorgali, a bordo della sua motocicletta, nell'affrontare una curva con una forte pendenza, ha perso il controllo cadendo sull'asfalto ed andando a sbattere contro un autocarro che proveniva dal senso opposto. Per le lesioni riportate, il centauro è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.