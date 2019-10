video Condividi | M.F. 11:22 Ignazio Chessa svela il nuovo Teatrí di Alghero



«Andare in scena è una predisposizione d’animo e qualsiasi attività della vita lo prevede: una festa, un colloquio, un incontro. Il teatro mi ha permesso di vivere più intensamente la vita per conservare sempre delle scorte di emozioni per poi riprodurle e presentarle ad un pubblico che vuole crederci e così nel paradosso della finzione, il Teatro, mi fa sempre conoscere ed assaporare il gusto per la verità». Così Ignazio Chessa, il telentuoso attore di Alghero presenta in esclusiva sul Quotidiano di Alghero la nuova stagione de "Lo Teatrì". Commenti «Andare in scena è una predisposizione d’animo e qualsiasi attività della vita lo prevede: una festa, un colloquio, un incontro. Il teatro mi ha permesso di vivere più intensamente la vita per conservare sempre delle scorte di emozioni per poi riprodurle e presentarle ad un pubblico che vuole crederci e così nel paradosso della finzione, il Teatro, mi fa sempre conoscere ed assaporare il gusto per la verità». Così Ignazio Chessa, il telentuoso attore di Alghero presenta in esclusiva sulla nuova stagione de "Lo Teatrì". • Guarda e condividi il video su Alguer.tv