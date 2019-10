video Condividi | Cor 17:08 Alghero col popolo Catalano: parla Campus



Pesantissime le condanne decise dai giudici della Corte suprema spagnola contro 12 leader separatisti Catalani dopo un processo durato quattro mesi sugli eventi che hanno scatenato la peggior crisi politica in Spagna degli ultimi 40 anni. Una sentenza dura che ha voluto punire la proclamazione unilaterale d´indipendenza della Catalogna. Ma Barcellona si ribella: disordini nella regione e proteste in varie parti d´Europa. Anche Alghero si unisce al coro di protesta: L´intervista con Stefano Campus, presidente dell´Òmnium Cultural de l'Alguer.