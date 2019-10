Condividi | P.P. 13:00 Vicinanza e solidarietà della città al popolo catalano. Mario Conoci scrive alla Generalitat de Catalunya dopo le dure condanne della Corte Suprema spagnola Sindaco di Alghero al fianco della Catalogna



ALGHERO - «Solidarietà della città di Alghero e sostegno al popolo catalano per il durissimo colpo inflitto con la sentenza della Corte Suprema spagnola. La libertà di espressione pacifica e democratica di un popolo non può essere messa in discussione».



Il Sindaco Mario Conoci ha espresso tutta la vicinanza alla comunità catalana con una lettera inviata ieri a Gustau Navarro, rappresentante ad Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya, nella quale annuncia fin d’ora che la posizione della Città di Alghero a favore delle mobilitazioni democratiche e pacifiche che la Catalogna adotterà sarà la più ampia possibile.



«Non può essere condannata con il carcere la richiesta di un popolo di partecipare, di esprimersi, di essere protagonista del suo futuro - afferma Mario Conoci -. È impensabile che la richiesta di libertà e autodeterminazione venga affrontato per via giudiziaria. Una vicenda che rappresenta l'aspirazione di libertà, di democrazia, di rappresentanza di un intero popolo deve essere affrontata dalla politica, non dai tribunali. La strada che invece si è perseguita porta ad inasprire i conflitti, non certo a risolverli. La comunità algherese che rappresento, ma sono convinto di rappresentare un sentimento comune, è al vostro fianco, convinta che la prigione non sia la soluzione».