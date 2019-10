Condividi | Antonello Peru 18:04 L'opinione di Antonello Peru Alghero, Ospedale unico e Hotel Marino



Il presidio unico che accorpa gli ospedali di Ozieri ed Alghero non funziona. Ieri, al termine del sopralluogo con la Commissione Sanità, ho formulato una proposta per mettere fine ai disagi e ai problemi creati dall’attuale modello organizzativo. I due ospedali andrebbero scorporati e annessi all’Azienda ospedaliero universitaria. In questo modo, verrebbero trasformati in presidi autonomi per svolgere compiutamente la loro funzione di ospedali del territorio complementare all’hub di Sassari e mantenendo e valorizzando le eccellenze che vi lavorano.



Ma serve anche un ragionamento più ampio sulle infrastrutture sanitarie. A Sassari è diventato oramai indispensabile realizzare un nuovo ospedale da settecento posti letto per il quale le risorse finanziarie sono già disponibili e vanno utilizzate. Analogo discorso per Alghero, che deve poter contare su un nuovo ospedale, magari coinvolgendo i privati che potrebbero costruirlo in cambio della trasformazione dell’ospedale Marino in un albergo.



Ed infine anche ad Ozieri si deve da subito lavorare ad un ammodernamento tecnologico e strutturale dell’attuale nosocomio. Abbiamo necessità di una sanità che funzioni e che faccia solo passi in avanti. Questo può accadere solo applicando modelli organizzativi adeguati alle esigenze di ogni territorio e dotando gli stessi territori di strutture sanitarie moderne e funzionali.



