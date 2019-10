Condividi | Red 11:13 Week-end di concerti ad Alghero. Domani, il locale in Piazza Sulis ospiterà il Dep Trio, mentre sabato, saliranno sul palco con Carletto e i suoi mostri. L´ingresso ai due concerti è libero Musica live: doppio concerto al Miramare



ALGHERO - Non si ferma la programmazione dal vivo del Miramare. Il live club della Riviera del corallo, come nel famoso quiz televisivo, non lascia, ma raddoppia. Infatti, questo fine settimana sono in programma due concerti sul palco di Piazza Sulis: domani, venerdì 18 ottobre, per la prima volta il Dep Trio dal vivo, e sabato 19, il live di Carletto e i suoi mostri.



Un lungo viaggio senza soste, ne fermate, questo è lo spettacolo che il Dep Trio mette in scena. Il progetto musicale capitanato da Gavino Depalmas approda per la prima volta al Miramare. Più di due ore ininterrotte di live music in cui i tre musicisti sardi (sul palco con Depalmas, Fabio Carta ed Andrea Cossu) raccontano la storia musicale nazionale ed internazionale dagli Anni Settanta ad oggi, un mix appassionato capace di trasportare il pubblico e di renderlo attore protagonista: cantare insieme è quasi un obbligo.



Sabato, sarà il turno di un’altro grande artista sardo: Carlo Pieraccini torna a dirigere la sua band di mostri sacri della scena isolana: Mauro Cau alla batteria ed eccezionalmente per questa data Pier Piras al basso. Pieraccini sveste i nobili panni di accompagnatore dello show di Pino e gli Anticorpi, che lo hanno portato in lungo ed in largo per tutta l’Italia durante l’estate per indossare quelli storici di frontman. Nei live di Carletto e i suoi mostri, pop, rock e dance Anni Novanta si mescolano in un concerto a dir poco coinvolgente e ballabile, ancora una volta il connubio tra musicisti di qualità e cultura dell’intrattenimento nel locale notturno di Piazza Sulis è di casa. Il doppio appuntamento con la musica dal vivo del Miramare è, come sempre, ad ingresso libero.



