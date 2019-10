Condividi | Red 13:03 Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità Piante marijuana in casa a Tortolì



TORTOLÌ - Prosegue l'azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'indagine dei militari della Stazione di Tortolì che, nell'ambito delle attività predisposte e coordinate dal Comando Compagnia di Lanusei, ha permesso di individuare nell'abitazione di un 40enne, una ventina di piante di marijuana e del materiale per la coltivazione, come tubi per l'irrigazione ed innaffiatoi, tutto l'occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente ed una foto-trappola per catturare le immagini di eventuali visitatori indesiderati. Per questo motivo, il 40enne è stato deferito in stato di libertà per coltivazione illegale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.