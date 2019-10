Condividi | A.S. 12:05 L´incidente è avvenuto sulla strada Statale n. 389 all’altezza del Km 36 nel comune di Villagrande Strisaili. Una pattuglia è accorsa sul posto, inutili i soccorsi Villagrande: centra un asino sulla Statale



NUORO - Schianto intorno alle 20 di venerdì. Una 65enne, a bordo della propria autovettura, mentre percorreva la strada Statale n. 389 all’altezza del Km 36, si è trovata davanti un asino che vagava lungo la sede stradale.



Non potendo evitare l'asino, la donna ha travolto l’animale. L'impatto è stato violentissimo. Una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lanusei, è subito intervenuta effettuando i rilievi del caso.



Sul luogo del sinistro è intervenuto il veterinario dell'Asl n. 4 di Lanusei che ne ha constatato il decesso e una squadra dei Vigili del fuoco per la rimozione dell'animale.