Incendio a Suni, elicottero da Fenosu



BOSA - Incendio questa mattina (domenica) in agro del comune di Suni, località "C. Gianna Funtana", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bosa, coadiuvata dal personale eliportato, con l'ausilio di due squadre Forestas di Bosa e Macomer. L'incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo alberato a sughera e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle ore 15.