Condividi | Red 16:09 Il Museo algherese sarà teatro dello spettacolo di e con Elisa Pistis e Diego Coscia. L´evento si terrà sabato sera, con ingresso ad offerta libera. Gli attori porteranno in scena uno spettacolo incentrato su un aspetto sorprendente, umanissimo, a volte tralasciato o considerato di minore importanza nella Grande guerra: il cibo Casa Manno: a tavola con i Diavoli rossi



ALGHERO – Il Museo Casa Manno di Alghero sarà teatro dello spettacolo “A tavola coi Diavoli rossi”, di e con Elisa Pistis e Diego Coscia. L'evento si terrà sabato 26 ottobre, alle 18, con ingresso ad offerta libera. Gli attori porteranno in scena uno spettacolo incentrato su un aspetto sorprendente, umanissimo, a volte tralasciato o considerato di minore importanza nella Grande guerra: il cibo.



I testi del reading teatrale sono testimonianze tratte dai libri di memorie scritti, dopo la guerra, da alcuni ufficiali della Brigata Sassari. La convivialità e la buona cucina, ancora oggi aspetti peculiari della cultura sarda, costituivano anche al fronte un’occasione di condividere, di fraternizzare con i propri compagni d’armi. Si tratta perciò di testi divertenti, che riflettono momenti goliardici e che trasmettono al pubblico un clima di allegria. Si parla di banchetti che i sardi preparavano, impegnandosi ed ingegnandosi per trovare ingredienti, cibi diversi, senza dimenticarsi la propria origine.



Organizzare talvolta un momento di condivisione a tavola, si tramutava nell’occasione di combinare scherzi, di cantare, di danzare, di stare allegri. L'evento è realizzato dal Comitato sardo per le celebrazioni dei grandi eventi, con il contributo dell’Assessorato regionale alla Cultura e del Comune di Alghero, con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero.



Nella foto: Diego Coscia ed Elisa Pistis Commenti ALGHERO – Il Museo Casa Manno di Alghero sarà teatro dello spettacolo “A tavola coi Diavoli rossi”, di e con Elisa Pistis e Diego Coscia. L'evento si terrà sabato 26 ottobre, alle 18, con ingresso ad offerta libera. Gli attori porteranno in scena uno spettacolo incentrato su un aspetto sorprendente, umanissimo, a volte tralasciato o considerato di minore importanza nella Grande guerra: il cibo.I testi del reading teatrale sono testimonianze tratte dai libri di memorie scritti, dopo la guerra, da alcuni ufficiali della Brigata Sassari. La convivialità e la buona cucina, ancora oggi aspetti peculiari della cultura sarda, costituivano anche al fronte un’occasione di condividere, di fraternizzare con i propri compagni d’armi. Si tratta perciò di testi divertenti, che riflettono momenti goliardici e che trasmettono al pubblico un clima di allegria. Si parla di banchetti che i sardi preparavano, impegnandosi ed ingegnandosi per trovare ingredienti, cibi diversi, senza dimenticarsi la propria origine.Organizzare talvolta un momento di condivisione a tavola, si tramutava nell’occasione di combinare scherzi, di cantare, di danzare, di stare allegri. L'evento è realizzato dal Comitato sardo per le celebrazioni dei grandi eventi, con il contributo dell’Assessorato regionale alla Cultura e del Comune di Alghero, con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero.Nella foto: Diego Coscia ed Elisa Pistis