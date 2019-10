Condividi | Red 12:13 Sono aperte le prevendite per lo spettacolo della comica siciliana, intitolato “Sulla terra girare”, in programma al Teatro Comunale il 27 marzo 2020, per la 22esima edizione di Abbabula, festival regionale dedicato alla musica ed alle parole d’autore, organizzato dalla cooperativa Le Ragazze terribili Teresa Mannino a Sassari



SASSARI - Sono aperte le prevendite per lo spettacolo di Teresa Mannino, “Sulla terra girare”, in programma al Teatro Comunale di Sassari il 27 marzo 2020. Lo spettacolo sarà l’anteprima della 22esima edizione di Abbabula, festival regionale dedicato alla musica ed alle parole d’autore, organizzato dalla cooperativa Le Ragazze terribili.



È possibile acquistare i biglietti nella sede di Via Tempio 65: il costo è di 30euro in platea e 25 in galleria, più diritti di prevendita. I tagliandi si possono pagare anche con valuta Sardex e si possono prenotare inviando una e-mail all'indirizzo web info@leragazzeterribili.com o telefonando al numero 079/278275. Sento la terra girare è uno spettacolo in cui storie familiari si mescolano perfettamente a quelle di vita quotidiana e della realtà che circonda ognuno, per accendere un sorriso, ma anche per far riflettere sulle grandi questioni che stanno cambiando il volto del pianeta e dell’umanità intera.



Teresa vive chiusa in un armadio da mesi ed anni. Un giorno decide di uscire, ma scopre che il mondo sta cambiando in modo radicale e velocissimo e che addirittura l'asse terrestre sta variando. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica, che pesci, sulle spiagge più tamarri, che paguri. Fuori dall'armadio il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica e le possibili soluzioni non sembrano risolvere il problema, ma anzi complicano solo la vita. Teresa allora decide di ritornare nell'armadio, ma ormai neppure quello è più lo stesso.



