Sequestrati 8,85grammi di hashish, 12,2grammi di marijuana, 0,4grammi di eroina, 4,6grammi di anfetamina e due spinelli. Segnalate alla Prefettura undici persone Droga nel Cagliaritano: interventi delle Fiamme gialle



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. La quotidiana attività di controllo economico del territorio, viene indirizzata difatti, da un lato al contrasto, alla diffusione ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle zone di spaccio e dall’altro ad intercettare e stroncare le attività di spaccio nelle zone più calde quali stazioni dei treni e degli autobus, nei luoghi della movida serale/notturna e, non di meno, nelle prossimità delle scuole, a tutela dei giovani studenti.



Nel porto di Cagliari, i finanzieri, durante le operazioni di controllo sui passeggeri in arrivo con le motonavi, hanno trovato un 57enne ed un 26enne in possesso, rispettivamente, di 0,5 e 3,6grammi di hashish. All’aeroporto di Elmas, le Fiamme gialle hanno individuato un 35enne ed un 25enne in possesso di 4,6grammi di anfetamina ed un grammo di hashish. A Cagliari, nella stazione dei pullman Arst di Piazza Matteotti, i Baschi verdi hanno sequestrato 0,4grammi di eroina in possesso ad un 24enne. In diversi controlli lungo le vie del centro cittadino, i finanzieri hanno complessivamente trovato 11,2grammi di marijuana, due spinelli e 1,095grammi di hashish in possesso di quattro persone (uno minorenne). Vicino ad un istituto scolastico, le unità cinofile hanno segnalato un 20enne trovato in possesso di 2,7grammi di hashish. A Decimomannu, le Fiamme gialle hanno trovato un grammo di marijuana in possesso ad un 18enne.



Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro e gli assuntori segnalati all'Autorità prefettizia. Nel corso del 2019, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 259 persone (trentatre minorenni), alla denuncia all'Autorità giudiziaria di sessantacinque persone ed all'arresto di 4quarantuno spacciatori. Ed ancora, al sequestro di 18chilogrammi di cocaina, 6,3chilogrammi di marijuana, 19,6chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina ed ottantasei spinelli.