Serie A: Cagliari cerca punti a Torino

CAGLIARI – Domani, domenica 27 ottobre, alle 15, il Cagliari sarà di scena sul manto erboso dello stadio “Grande Torino”, contro i granata padroni di casa, per il match valido per la giornata del campionato di serie A. Dirigerà l'incontro il signor Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Il quarto uomo sarà Livio Marinelli di Tivoli, mentre gli addetti al Var saranno Luca Banti di Livorno e Fabiano Preti di Mantova.



Rolando Maran dovrà fare a meno degli infortunati Cragno e Pavoletti e dovrebbe schierare Olsen tra i pali; Pisacane e Pellegrini esterni difensivi, con Ceppitelli e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini tra Ionita e Rog (favorito su Castro), con Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Convocati anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Mattiello, Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa, Deiola, Faragò, Nandez (fresco di convocazione nella Nazionale uruguagia e non in perfette condizioni fisiche) ed Oliva; l'attaccante Cerri.



Mister Mazzarri lascia in tribuna l'infortunato Berenguer e dovrebbe affidarsi a Sirigu in porta; Izzo (favorito su Djidji), Nkoulou e Lyanco in difesa; De Silvestri (preferito a Laxalt), Baselli, Roncon ed Ansaldi a centrocampo; tridente con Iago Falque (o Meitè), Bellotti e Verdi. In panchina anche Rosati, Ujkani, Aina, Millico, Bremer, Bonifazi, Lukic e Zaza.



Le partite della giornata:

Verona-Sassuolo 0-1 (giocata venerdì)

Lecce-Juventus 1-1 (giocata sabato)

Inter-Parma 2-2

Genoa Brescia

Bologna-Sampdoria (domenica, 12.30)

Atalanta-Udinese (15)

Spal-Napoli

Torino-Cagliari

Roma-Milan (18)

Fiorentina-Lazio (20.45)



Classifica: Juventus* 23; Inter* 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma e Parma* 13; Fiorentina e Lazio 12; Milan, Torino ed Udinese 10; Bologna, Sassuolo* e Verona* 9; Lecce* 8; Brescia 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4. (* una partita in più).



