Un tentativo di furto nell´abitazione di un pensionato nelle campagne di Piscinas finisce davvero male. Indagano i carabinieri nel tentativo di risalire all´identità dei balordi malviventi 78enne massacrato a Piscinas per furto



CARBONIA - Erano passate da poco le 18.30 quando alcuni malviventi, due secondo le ultime indiscrezioni, approfittando dell'assenza del proprietario si sono introdotti nell’abitazione di un pensionato, che evidentemente conoscevano bene, che abita da solo nelle campagne di Piscinas. Non avevano però preventivato il rientro del 78enne.



L'anziano li avrebbe affrontati nel tentativo di metterli in fuga. I balordi però, forse spaventati, avrebbero afferrato una spranga colpendo più volte l'uomo. Contusioni sono state accertate alla testa ed all'addome.



Una volta messo ko il pensionato, i due balordi hanno intascato alcuni gioielli, orologi e denaro, custoditi in casa, per poi darsi alla fuga. Non prima però di aver addirittura legato l'uomo con nastro adesivo ed alcune corde. Solo dopo qualche ora l'uomo sarebbe riuscito a dare l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e le forze dell'ordine.