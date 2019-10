Condividi | A.B. 20:12 Prima vittoria esterna stagionale per la compagine algherese nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. 6-10 il risultato contro la Futsal 4 Mori, nel match disputato nella palestra di Via Lussu, con le reti ospiti di Idili (tripletta), Cossu, Sechi e Todde (doppiette) e del portiere Dalcin La Futsal sbanca Settimo



ALGHERO - Grande prova di forza della Futsal Alghero a Settimo San Pietro e prima vittoria esterna stagionale dopo i brutti ko contro Drillo’s e Mediterranea. 6-10 il risultato a favore di giallorossi contro la Futsal 4 Mori, che conquistano così tre punti preziosi in ottica salvezza.



PRIMO TEMPO. Algheresi che inseguono gli avversari, bravi ad entrare prima nel match. Idili (doppietta) e Todde rispondono ai padroni di casa, che chiudono comunque in vantaggio 4-3 la prima frazione di gioco.



SECONDO TEMPO. Cossu pareggia i conti, poi Idili mette la freccia per il 4-5 algherese. Ma i locali non ci stanno e trovano immediatamente il pari. Sechi a segno per il 5-6 giallorosso, poi Todde firma l'allungo. Sechi firma la sua doppietta personale prima del tiro libero parato da Dalcin. I padroni di casa provano a rientrare in partita accorciando sul 6-8, ma Cossu e Dalcin vanno a segno per il 6-10 finale. Commenti ALGHERO - Grande prova di forza della Futsal Alghero a Settimo San Pietro e prima vittoria esterna stagionale dopo i brutti ko contro Drillo’s e Mediterranea. 6-10 il risultato a favore di giallorossi contro la Futsal 4 Mori, che conquistano così tre punti preziosi in ottica salvezza.Algheresi che inseguono gli avversari, bravi ad entrare prima nel match. Idili (doppietta) e Todde rispondono ai padroni di casa, che chiudono comunque in vantaggio 4-3 la prima frazione di gioco.Cossu pareggia i conti, poi Idili mette la freccia per il 4-5 algherese. Ma i locali non ci stanno e trovano immediatamente il pari. Sechi a segno per il 5-6 giallorosso, poi Todde firma l'allungo. Sechi firma la sua doppietta personale prima del tiro libero parato da Dalcin. I padroni di casa provano a rientrare in partita accorciando sul 6-8, ma Cossu e Dalcin vanno a segno per il 6-10 finale.