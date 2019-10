Condividi | Red 10:14 Giovedì sera, l’Obra cultural de l’Alguer e l’associazione Edicions de l’Alguer organizzano “Poesia qeu (en)canta”, un incontro di poesia, lettura ed armonie musicali diferenti tra il poeta algherese Franco Cano ed il poeta catalano Jordi Dalmau Poesia, lettura e musica ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 31 ottobre, alle 18.30, nella sala della Biblioteca Catalana, in Via Arduino 44, ad Alghero, l’Obra cultural de l’Alguer e l’associazione Edicions de l’Alguer organizzano “Poesia qeu (en)canta”, un incontro di poesia, lettura ed armonie musicali diferenti tra il poeta algherese Franco Cano ed il poeta catalano Jordi Dalmau (Projecte Mau). «L’incontro tra i due poeti – dichiara il presidente dell'Obra cultural Pino Tilloca - sarà un bel momento di condivisione di due culture diverse ma simili e di apprezzamento del gusto di scrivere e interpretare le poesie».



L'algherese Cano ha pubblicato nel 2018 un libro di poesie intitolato “Butxaques de cor”; ha pubblicato due romanzi “Sassolino” (2006) e “Camafame” (2007); un libro di canzoni per bambini e, a settembre, ha vinto il terzo premio al concorso di poesia e prosa “Rafael Sari” con la poesia "Deixaré“". Inoltre, ha pubblicato due album di canzoni in algherese: “La nuvia” (1985) e “Poesies per cantar” (1986). Da qualche mese, sta lavorando per la pubblicazione di un cd di poesie/canzoni inedite.



Dalmau è un poeta catalano di Girona, che ha organizzato e partecipato a diversi incontri e rassegne di poesie. E' anche un musicista e cantautore, che ha creato il Projecte Mau (Música, anima, utopia), con il quale, per mezzo delle sue poesie e composizioni musicali, tenta di trasmettere sentimenti e passioni. Nel 2017, ha autoeditato un’opera intitolata “El viatge silenciós”.



Nella foto: Franco Cano Commenti ALGHERO - Giovedì 31 ottobre, alle 18.30, nella sala della Biblioteca Catalana, in Via Arduino 44, ad Alghero, l’Obra cultural de l’Alguer e l’associazione Edicions de l’Alguer organizzano “Poesia qeu (en)canta”, un incontro di poesia, lettura ed armonie musicali diferenti tra il poeta algherese Franco Cano ed il poeta catalano Jordi Dalmau (Projecte Mau). «L’incontro tra i due poeti – dichiara il presidente dell'Obra cultural Pino Tilloca - sarà un bel momento di condivisione di due culture diverse ma simili e di apprezzamento del gusto di scrivere e interpretare le poesie».L'algherese Cano ha pubblicato nel 2018 un libro di poesie intitolato “Butxaques de cor”; ha pubblicato due romanzi “Sassolino” (2006) e “Camafame” (2007); un libro di canzoni per bambini e, a settembre, ha vinto il terzo premio al concorso di poesia e prosa “Rafael Sari” con la poesia "Deixaré“". Inoltre, ha pubblicato due album di canzoni in algherese: “La nuvia” (1985) e “Poesies per cantar” (1986). Da qualche mese, sta lavorando per la pubblicazione di un cd di poesie/canzoni inedite.Dalmau è un poeta catalano di Girona, che ha organizzato e partecipato a diversi incontri e rassegne di poesie. E' anche un musicista e cantautore, che ha creato il Projecte Mau (Música, anima, utopia), con il quale, per mezzo delle sue poesie e composizioni musicali, tenta di trasmettere sentimenti e passioni. Nel 2017, ha autoeditato un’opera intitolata “El viatge silenciós”.Nella foto: Franco Cano