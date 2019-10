Condividi | Cor 19:25 Emozioni forti a Roma, dove l´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha ricevuto il premio "Saulle" sui i diritti umani, un riconoscimento speciale per l´adozione di cittadinanza promossa dopo la tragedia del Natale 2018 All´ex sindaco il premio Diritti umani



Premiato anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che con il suo lavoro e la sua testimonianza ha salvato vite umane e sensibilizzato chi è lontano da quei luoghi di disperazione e di accoglienza. Riconoscimento anche per Padre Jorge Crisafulli, il responsabile della comunità di Freetown in Sierra Leone: premio per la sua opera di difesa dalla prostituzione e di educazione delle bambine in Sierra Leone. Commenti ALGHERO - L'Istituto di Studi Politici S. Pio V ha premiato nei giorni scorsi con Riconoscimenti Speciali all'interno del Premio Nazionale Maria Rita Saulle, giunto alla sua XI edizione, personalità che si sono battute nel corso dell’anno per i diritti umani.Tra loro, l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, per aver promosso “l’adozione di cittadinanza”, l’iniziativa con cui la comunità algherese si fa carico e si prende cura dei figli delle donne vittime di violenza. Un'iniziativa nata dalla tragedia del Natale 2018, che garantirà un futuro più sereno, almeno economico, ai figli di Michela Fiori. Ma potrà servire da esempio, come base su cui legiferare per garantire un futuro a tutte le tragiche morti che lasciano al mondo piccole vittime della follia umana. Con Mario Bruno, a Roma, hanno presenziato alla cerimonia le rappresentanti della Rete delle Donne di Alghero. Il riconoscimento, infatti, è stato dedicato dall'ex sindaco a tutta la cittadinanza algherese.Premiato anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che con il suo lavoro e la sua testimonianza ha salvato vite umane e sensibilizzato chi è lontano da quei luoghi di disperazione e di accoglienza. Riconoscimento anche per Padre Jorge Crisafulli, il responsabile della comunità di Freetown in Sierra Leone: premio per la sua opera di difesa dalla prostituzione e di educazione delle bambine in Sierra Leone.