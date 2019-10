29/10/2019 Calcio a 5: cambio in panchina per l´Audax Dopo due giornate, Ernesto D´Alessandro lascia il posto da capoallenatore e si mette a disposizione della società algherese come preparatore dei portieri e portiere. Dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del caampionato regionale di serie C2, non si esclude il ritorno in panchina di mister Antonio Baldino