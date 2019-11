Truffa a Barisardo, con il gommone fantasma

29/10/2019 Riciclaggio: assolto Salvatore Cicu Assoluzione con formula piena dall´accusa di riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra per l´ex europarlamentare. Assoluzione anche per l´ex sindaco di Sestu Luciano Taccori, per l´ex consigliere comunale Paolo Cau e per gli altri imputati