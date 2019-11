Condividi | Red 17:06 Ieri sera, in Piazza Sella, ad Iglesias, una pattuglia delle Fiamme gialle ha intimato l’alt ad un furgoncino, che però ha ignorato la segnalazione ed è scappato alla fuga. Prontamente, i finanzieri hanno dato il via all’inseguimento, riuscendo ad intercettarlo e fermarlo all’altezza di Via Loi Non si ferma all´alt: denunciato



IGLESIAS – Ieri sera (giovedì), in Piazza Sella, ad Iglesias, una pattuglia delle Fiamme gialle ha intimato l’alt ad un furgoncino, che però ha ignorato la segnalazione ed è scappato alla fuga. Prontamente, i finanzieri hanno dato il via all’inseguimento, riuscendo ad intercettarlo e fermarlo all’altezza di Via Loi.



Nella locale Tenenza, dove si sono svolte le operazioni di identificazione e verbalizzazione e di controllo del mezzo (risultato non trasportante merce ed idoneo per la circolazione), il conducente, un 29enne di Iglesias, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, alla luce della non ottemperanza dell’alt intimatogli dalle Fiamme gialle, circostanza per la quale lo stesso non ha fornito particolari motivazioni.



Dall'inizio dell'anno, sono stati fermati 13.653 veicoli e controllate 16.065 persone: sono stati elevati 755 verbali, che hanno portato all'irrogazione di sanzioni per complessivi 210.255euro ed alla decurtazione di un totale di 988punti dalle diverse patenti. Sono state riscontrate cinquantasette infrazioni per l'utilizzo del cellulare durante la guida, 229 omesse revisioni, sessantotto mancate coperture assicurative, quindici casi di guida senza patente in quanto mai conseguita (in quattro casi, per la reiterazione della violazione, i guidatori sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria) ed effettuato il ritiro di ottanta carte di circolazione, cinque patenti per possesso di sostanze stupefacenti ed il sequestro di ottanta automezzi.