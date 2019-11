Condividi | Antonio Burruni 19:18 Il match tra orobici ed isolani, valido per l´11esima giornata del massimo campionato, è in programma alle 12.30, Gewiss stadium di Bergamo. Tra le due squadre, ci sono tre punti di differenza in favore dei padroni di casa. Dirigerà l´incontro il signor Rosario Abisso di Palermo Serie A: lunch match per il Cagliari



CAGLIARI – Lunch match per il Cagliari Il match tra orobici ed isolani, valido per l'11esima giornata del massimo campionato è in programma alle 12.30, al Gewiss stadium di Bergamo. Tra le due squadre, ci sono tre punti di differenza in favore dei padroni di casa. Dirigerà l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi della Sezione arbitrale di Roma2 e Damiano Di Iorio di Vico. Il quarto uomo sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre gli addetti al Var saranno Daniele Orsato di Schio ed Aleandro Di Paolo di Avezzano.



Rolando Maran, privo dello squalificato Pellegrini e degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti, dovrebbe schierare Olsen tra i pali; Cacciatore (favorito su Faragò) e Lykogiannis (o Mattiello) coppia centrale, con Pisacane e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini (preferito ad Oliva) tra Ionita e Rog, con Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Convocati anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Castro, Deiola e Nandez; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.



Mister Gasperini, privo del bomber Zapata e dello squalificato De Roon, dovrebbe affidarsi a Gollini in porta; difesa a tre con Toloi, Kjaer (favorito su Palomini) e Masiello; centrocampo con Castagne, Pasalic, Freuler e Gosens (o Hateboer); in attacco Malinovskyi alle spalle di Ilicic (preferito al Papu Gomez) e Muriel. In panchina anche Sportiello, Rossi, Ibanez, Djimsiti, Arana e Barrow.



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Rosario Abisso Commenti CAGLIARI – Lunch match per il Cagliari Il match tra orobici ed isolani, valido per l'11esima giornata del massimo campionato è in programma alle 12.30, al Gewiss stadium di Bergamo. Tra le due squadre, ci sono tre punti di differenza in favore dei padroni di casa. Dirigerà l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi della Sezione arbitrale di Roma2 e Damiano Di Iorio di Vico. Il quarto uomo sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre gli addetti al Var saranno Daniele Orsato di Schio ed Aleandro Di Paolo di Avezzano.Rolando Maran, privo dello squalificato Pellegrini e degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti, dovrebbe schierare Olsen tra i pali; Cacciatore (favorito su Faragò) e Lykogiannis (o Mattiello) coppia centrale, con Pisacane e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini (preferito ad Oliva) tra Ionita e Rog, con Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Convocati anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Castro, Deiola e Nandez; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.Mister Gasperini, privo del bomber Zapata e dello squalificato De Roon, dovrebbe affidarsi a Gollini in porta; difesa a tre con Toloi, Kjaer (favorito su Palomini) e Masiello; centrocampo con Castagne, Pasalic, Freuler e Gosens (o Hateboer); in attacco Malinovskyi alle spalle di Ilicic (preferito al Papu Gomez) e Muriel. In panchina anche Sportiello, Rossi, Ibanez, Djimsiti, Arana e Barrow.Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Rosario Abisso