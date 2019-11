Condividi | Red 20:11 «In attesa che i nuovi amministratori comincino a dare segnali di vita sui temi concreti che interessano i cittadini, noi, condividendo l’appello dell’Anpi, aderiamo alla proposta di mobilitazione contro questa Amministrazione rissosa, incapace e nostalgica», dichiarano gli esponenti della lista che si era presentata alle ultime Amministrative e rappresentata in Consiglio comunale da Valdo Di Nolfo Revoca delibera antifascista: Sinistra in Comune non ci sta



ALGHERO - «La revoca, senza motivazioni, della delibera “antifascista” approvata dalla precedente Amministrazione rappresenta un atto gravemente antidemocratico e anticostituzionale, espressione di una Giunta e di una Maggioranza all'interno della quale prevalgono, evidentemente, le correnti che si autocollocano fuori e contro i principi della Costituzione democratica e antifascista». Dopo quella dell'Anpi



«Revocare una delibera che si ritiene “inutile” - proseguono gli esponenti della lista che si era presentata alle ultime Amministrative e rappresentata in Consiglio comunale da Valdo Di Nolfo - significa ammettere, pubblicamente, che si utilizzano il tempo e i soldi dei cittadini algheresi per cose inutili. Ci si chiede il perché di questo rischiosissimo passo verso il ridicolo».



«La Giunta Conoci pensa, forse, che le priorità della città siano queste? Con una stagione turistica tutta da definire? Quindi, la città non ha tutti quei problemi che in campagna elettorale erano stati sottolineati con tanta veemenza? Fino ad ora, la Giunta ha semplicemente cercato equilibri interni, tra forze politiche che si dilaniano su tutto. Per gettare fumo negli occhi dei cittadini algheresi, che già cominciano a pentirsi di averli votati, approvano delibere “inutili”. In attesa che i nuovi amministratori comincino a dare segnali di vita sui temi concreti che interessano i cittadini, noi, condividendo l’appello dell’Anpi, aderiamo alla proposta di mobilitazione contro questa Amministrazione rissosa, incapace e nostalgica». Commenti ALGHERO - «La revoca, senza motivazioni, della delibera “antifascista” approvata dalla precedente Amministrazione rappresenta un atto gravemente antidemocratico e anticostituzionale, espressione di una Giunta e di una Maggioranza all'interno della quale prevalgono, evidentemente, le correnti che si autocollocano fuori e contro i principi della Costituzione democratica e antifascista». Dopo quella dell'Anpi [LEGGI] , arriva anche la reazione di Sinistra in Comune contro la decisione della Giunta Conoci di cancellare [LEGGI] la delibera emanata un anno prima dall'allora Giunta Bruno.«Revocare una delibera che si ritiene “inutile” - proseguono gli esponenti della lista che si era presentata alle ultime Amministrative e rappresentata in Consiglio comunale da Valdo Di Nolfo - significa ammettere, pubblicamente, che si utilizzano il tempo e i soldi dei cittadini algheresi per cose inutili. Ci si chiede il perché di questo rischiosissimo passo verso il ridicolo».«La Giunta Conoci pensa, forse, che le priorità della città siano queste? Con una stagione turistica tutta da definire? Quindi, la città non ha tutti quei problemi che in campagna elettorale erano stati sottolineati con tanta veemenza? Fino ad ora, la Giunta ha semplicemente cercato equilibri interni, tra forze politiche che si dilaniano su tutto. Per gettare fumo negli occhi dei cittadini algheresi, che già cominciano a pentirsi di averli votati, approvano delibere “inutili”. In attesa che i nuovi amministratori comincino a dare segnali di vita sui temi concreti che interessano i cittadini, noi, condividendo l’appello dell’Anpi, aderiamo alla proposta di mobilitazione contro questa Amministrazione rissosa, incapace e nostalgica».