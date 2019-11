Condividi | A.B. 16:46 La compagine algherese batte 12-2 la Futsal Sassari nel match valido per il campionato regionale di serie C2, grazie al poker di Ciro D´Antonio, alla tripletta di Andrea Sechi ed alle reti di Giancarlo Balbina, Antonio Deruda, Stefano Oggianu, Walter Saiu ed Andrea Sanna Calcio a 5: l´Audax torna alla vittoria



ALGHERO - L'Audax torna alla vittoria. La compagine algherese batte 12-2 la Futsal Sassari nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, grazie al poker di Ciro D'Antonio, alla tripletta di Andrea Sechi ed alle reti di Giancarlo Balbina, Antonio Deruda, Stefano Oggianu, Walter Saiu ed Andrea Sanna.



Risultato mai in discussione, con il primo tempo che si era chiuso già sul 5-1. «Sono contento per i miei ragazzi, la vittoria è solo merito loro», ha dichiarato mister Antonio Baldino, all'esordio stagionale in panchina.



«Io con il mio staff abbiamo solo cercato di dargli fiducia e tranquillizzarli, sarebbe stato controproducente stravolgere il tutto. Ringraziamo tifosi e sponsor. Ora testa al prossimo match in programma venerdì sera a Macomer».