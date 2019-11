Condividi | Cor 18:00 Fibrillazioni e malumori la fanno da padrone nella variegata coalizione a sostegno del sindaco di Alghero, Mario Conoci. Da Christian Mulas un messaggio decisamente rasserenante: «Nessun problema, Fratelli d'Italia c'è ed è rappresentato in Consiglio e Giunta» Mulas (FdI) rassicura Conoci: nessun problema



Nella foto: Christian Mulas, capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale ad Alghero Commenti ALGHERO - Giornate cariche di tensione in Riviera del Corallo sul versante più strettamente politico, dove si rincorrono malumori e fibrillazioni all'interno di tutti i gruppi che sostengono il sindaco Mario Conoci. Tensioni acuitesi all'indomani delle nomine al vetriolo sulla Fondazione Con la Civica "Noi con Alghero" che rimarca il mancato coinvolgimento nelle scelte e perfino la mancata comunicazione delle stesse [ LEGGI ], ma soprattutto col Psd'Az che sgancia un'autenticasul Quarter. Per il gruppo espressione del Primo cittadino algherese, «l'aver indicato neldella Fondazione Alghero un condannato è una scelta incauta, portatrice di logorio politico» [ LEGGI ].Chi stempera immediatamente le tensioni è il consigliere comunale Christian Mulas. Seppur non manchino posizioni diverse anche tra i Fratelli d'Italia, Mulas smentisce qualsivoglia problema e manda un messaggio rassicurante all'indirizzo soprattutto di Mario Conoci. «Il partito non ha nessun problema con la Maggioranza e tanto meno con il Sindaco. Fratelli d'Italia c'è ed è rappresentato dal consigliere capogruppo in aula, Christian Mulas, e in giunta dall'assessore Marco Di Gangi».Nella foto: Christian Mulas, capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale ad Alghero