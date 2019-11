Condividi | Red 19:04 A causa della chiusura del cimitero di Alghero di ieri, dovuta agli incessanti acquazzoni della mattinata, non si è potuta tenere l´attesa “performance” artistica curata da Pier Luigi Alvau e del flautista Mauro Uselli. L´appuntamento è stato quindi rinviato a sabato mattina Dei Sepolcri: lettura rinviata per maltempo



ALGHERO - A causa della chiusura del cimitero di Alghero alle 13 di ieri (sabato), dovuta agli incessanti acquazzoni della mattinata, non si è potuta tenere l'attesa “performance” artistica curata da Pier Luigi Alvau e del flautista Mauro Uselli. Performance consistente nella lettura drammatizzata dell’ode “Dei Sepolcri “, di Ugo Foscolo, e della “suite” n.1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach. Alguer cultura, organizzatrice di questo singolare momento di raccoglimento e riflessione nel cimitero algherese, ha annunciato che l’intervento poetico-musicale è stato rimandato a sabato 9 novembre, alle 10.30, subito dopo la celebrazione della Santa Messa nella cappella del cimitero.



