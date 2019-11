Condividi | Cor 15:54 Saranno gli stessi utenti in difficoltà, già beneficiari del servizio di distribuzione degli alimenti, a fornire un supporto pratico per aiutare altre persone indigenti di Porto Torres. È una delle grandi novità dell’iniziativa con finalità sociale avviata dal Comune insieme all’associazione Mirade, vincitrice del bando promosso dall’amministrazione Alimenti, nuova sede in via delle Vigne



PORTO TORRES - Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Sean Wheeler, l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli, la presidente di Mirade, Vittoria Sechi, e gli stessi utenti che supporteranno l’associazione durante la distribuzione. «Si tratta di una bellissima iniziativa – sottolinea il sindaco di Porto Torres – e tutti hanno fatto la loro parte: il Comune ha messo a disposizione uno stabile in disuso e predisposto tutte le procedure amministrative per la spesa dei fondi; l’associazione si è impegnata a rendere maggiormente funzionale la struttura per lo svolgimento del servizio; gli stessi utenti assistiti hanno dato la disponibilità a supportare l’associazione durante la distribuzione.



«È un modello virtuoso e siamo orgogliosi di averlo lanciato nel segno della condivisione con i cittadini, centrando un fondamentale obiettivo delle nostre linee programmatiche che fa il paio con la recente apertura del servizio di riparo notturno». Tra i servizi migliorativi previsti dalla convenzione c’è la distribuzione di vestiario e la formazione dei volontari: l’associazione Mirade, avvalendosi della collaborazione con l’associazione Zoe, svolgerà corsi di digitalizzazione per la catalogazione digitale degli utenti assistiti, corsi per la comunicazione, strumento importante durante l’attività di ricevimento, e la formazione per acquisire le nozioni sulla privacy.



Previsto anche un corso di Hccp. Inoltre l’associazione Mirade distribuirà in via delle Vigne 41 il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, alle 11:30, i pasti già pronti e non venduti sulle navi Tirrenia che coprono ogni giorno la tratta Genova-Porto Torres e i prodotti ortofrutticoli, latticini, salumi, pane in eccedenza che riceverà dal supermercato Conad. «In città si è messo in moto un meccanismo equo e trasparente per l’esercizio dell’assistenza. Abbiamo cominciato qualche anno fa con l’introduzione del voucher elettronico – aggiunge l’assessora Rosella Nuvoli – che ci ha permesso di verificare la corretta spesa dei fondi comunali erogati agli utenti e continuiamo ora con questo servizio che ci consentirà di tracciare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.



