Intervento urgente di riparazione mercoledì lungo l´acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo Alghero senz´acqua mercoledì: autobotti



ALGHERO - Grossi disagi all'orizzonte per i cittadini di Alghero nella giornata di mercoledì 6 novembre. L'Ente acque della Sardegna, infatti, dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l'acquedotto Coghinas 2.



Si tratta della condotta che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. Per far fronte a questa sospensione, Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione, che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.



Ad Alghero centro, l'erogazione idrica verrà sospesa dalle 12 alle 22. Mentre per far fronte alle emergenze idriche, il Gestore idrico attiverà un servizio di autobotte, in Via De Gasperi e di fianco Ospedale Marino, dalle 12 alle 20.