Incidente ad Assemini: tre feriti



ASSEMINI – Questa mattina (venerdì), attorno alle 8.10, per cause ancora da accertare, due autovetture sono entrate in collisione al bivio della Strada provinciale 2 con la località Santa Maria. Le tre persone all'interno degli abitacoli sono rimasti feriti ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.



I tre sono stati soccorsi dal personale medico inviato dal Servizio di emergenza del 118. Qualcuno ha chiamato subito la Sala operativa del 115, che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A”



