Attorno all´1.50 di oggi, in Via Giulio Cesare, a Monserrato, due autovetture sono entrate in collisione. I due occupanti dell´auto ribaltata sono stati trasportati in ospedale in codice giallo Un´auto si ribalta: due feriti



MONSERRATO – Incidente automobilistico, attorno all'1.50 di oggi (domenica), in Via Giulio Cesare, a Monserrato. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono entrate in collisione ed una di queste si è ribaltata.



Subito sul posto la squadra di pronto intervento 2A dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. I due occupanti dell'auto ribaltata sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati in ospedale in “codice giallo”.



I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti ed i rilievi del caso.