«Sbarchi, subito rinforzi in Sardegna»

CAGLIARI - «La Sardegna è in carenza di uomini delle Forze dell'ordine, servono urgentemente rinforzi. Questo ho chiesto alla titolare del Viminale Luciana Lamorgese, anche a nome della delegazione parlamentare che negli scorsi giorni è stata con me impegnata nella visita ufficiale del Comitato bicamerale di controllo su Schengen, Europol e immigrazione sull’Isola», dichiara il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione Eugenio Zoffili.



«Tornato a Roma ho esposto personalmente al ministro dell’Interno, in audizione presso la nostra Bicamerale, questa problematica e come promesso ai cittadini sardi, in apertura di seduta ho chiesto pubblicamente l’invio di nuovi agenti in Sardegna. Una necessità che viene dal territorio – spiega Zoffili - e che ci è stata ribadita in tutti i colloqui che abbiamo avuto sul campo sia con il governatore Christian Solinas, sia con i sindaci dei Comuni interessati dagli sbarchi dei cosiddetti “barchini fantasma”, sia con i rappresentanti delle Forze dell'ordine il cui impegno quotidiano è messo a durissima prova dalla necessità di conciliare il pattugliamento e gli interventi sulla fascia costiera e in mare per l’arrivo dei barchini dall’Algeria e l'espletamento dell'ordinaria attività nell'entroterra».



«Occorre fare presto per non perdere il molto lavoro svolto nei mesi in cui ministro dell'Interno era Matteo Salvini, che a supporto della sicurezza dell'Isola aveva stanziato risorse e attenzioni senza precedenti nella recente storia della Sardegna. Più uomini, più mezzi, più attenzione e una migliore strategia di prevenzione, questo chiedono i sardi e gli italiani. Questo ho manifestato al ministro Lamorgese – conclude il deputato leghista - nella speranza che l'agenda del buon senso e della concretezza prevalga sugli sconsiderati propositi di chi considera invece prioritario lo smantellamento dei decreti sicurezza».



