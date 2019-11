Condividi | A.B. 18:06 I portacolori del sodalizio algherese sono saliti per quattro volte sul podio nella Ciclocross di Loiri, valida come prima prova del Gran prix “Efisio Melis” Poker di podi per l´AlgheroBike



ALGHERO – Gli alfieri dell'AlgheroBike sono saliti per quattro volte sul podio nella Ciclocross di Loiri, valida come prima prova del Gran prix “Efisio Melis”. Nella categoria Master2, nella fascia da 60' di gara, secondo posto per Stefano Piras, che inizia a carburare.



Nella Master5, vittoria per il presidente Luciano Catogno, nella fascia da 40'. Ottimo terzo posto nella Master6 per Giovanni Manzottu e, tra le Donne, sempre nella fascia da 40', Bianca Maria Manca.



Soddisfazione per il sodalizio algherese, che ha fatto l'esordio nelle categorie Giovanili schierando Davide Demartis, Davide Martinez, e Mattia Solferino, che hanno partecipato alla categoria G6 (12 anni di età), in fascia da 20'. Matteo Sanna si è piazzato quinto nella categoria Esordienti primo anno, fascia da 30', mentre Onofrio Ruiu, tornato alle gare, ha chiuso al quarto posto nella categoria Allievi secondo anno, sempre nella fascia da 30'. Commenti ALGHERO – Gli alfieri dell'AlgheroBike sono saliti per quattro volte sul podio nella Ciclocross di Loiri, valida come prima prova del Gran prix “Efisio Melis”. Nella categoria Master2, nella fascia da 60' di gara, secondo posto per Stefano Piras, che inizia a carburare.Nella Master5, vittoria per il presidente Luciano Catogno, nella fascia da 40'. Ottimo terzo posto nella Master6 per Giovanni Manzottu e, tra le Donne, sempre nella fascia da 40', Bianca Maria Manca.Soddisfazione per il sodalizio algherese, che ha fatto l'esordio nelle categorie Giovanili schierando Davide Demartis, Davide Martinez, e Mattia Solferino, che hanno partecipato alla categoria G6 (12 anni di età), in fascia da 20'. Matteo Sanna si è piazzato quinto nella categoria Esordienti primo anno, fascia da 30', mentre Onofrio Ruiu, tornato alle gare, ha chiuso al quarto posto nella categoria Allievi secondo anno, sempre nella fascia da 30'.