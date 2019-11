Condividi | Red 15:32 Giovedì, venerdì e sabato, al Teatro Civico di Sassari, sempre alle 21, la compagnia teatrale BobòScianèl porta in scena uno dei suoi più divertenti cavalli di battaglia Keep calm al Civico di Sassari



SASSARI - Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre, al Teatro Civico di Sassari, sempre alle 21, la compagnia teatrale BobòScianèl porta in scena uno dei suoi più divertenti cavalli di battaglia. Infatti, “Keep calm” ritorna in scena con qualche modifica, nuovi personaggi e la solita follia di sempre e sempre politicamente scorretta. Ogni volta che uno spettacolo rivede le luci della scena viene rilavorato, qualche volta sforbiciato nel testo e qualche volta invece si sente la necessità di arricchirlo con nuovi personaggi. Come in questo caso. Più di venti caratteri dai tratti vicini a quelli di uno stalker ed una trentina di comparse (che arrivano direttamente dalla scuola di recitazione che la compagnia dirige da più di quindici anni) per creare un ensemble frizzante e ricco di colpi di scena. Il testo nacque circa otto anni fa quando, raccogliendo per caso le testimonianze di alcuni commessi milanesi, l’autore venne affascinato dai meccanismi di gestione di un brand importante e delle ritorsioni che questi avevano sugli addetti vendite, gli ultimi nella scala gerarchica in ordine di apparizione. Alcune testimonianze raccontavano clienti al limite del ricovero coatto, stranezze e stravaganze di ogni genere, senza considerare la maleducazione e lo scarso rispetto generale. Se si uniscono insieme la pressione da parte di un’azienda leader nel mondo della moda ed un ventaglio di avventori più vicini al reparto psichiatrico che ad una boutique, si ottiene un cocktail esplosivo. Una delle novità di questa messa in scena è stato il voler coinvolgere alcuni delle storiche attività commerciali della città. La collaborazione dunque tra la cultura ed i commercianti del centro si fa viva e ricca di spunti. I titolari di questi storici marchi hanno aderito subito ad una proposta fresca e ad un veicolo alternativo di promozione pubblicitaria.



Siamo nella Milano di oggi, scaraventati nella vita lavorativa (e non) di Camillo Perbenini e Damiano Sant’anima, i due addetti vendite della notissima griffe americana “Guya Kelly creation corporation”. La boutique che occupa 200metri quadri in Via Montenapoleone ospita, oltre alla merce griffata Usa, anche diversi brand che ruotano intorno al mondo dell’abbigliamento e degli accessori. La vita dei due addetti vendite non è semplice: l’azienda madre impone loro costanti miglioramenti, sempre nuovi e più importanti obbiettivi economici, una dedizione assoluta al marchio ed alla filosofia dei punti vendita e, non ultimo, un orario continuato sfiancante e senza giorni liberi. Un sette giorni su sette senza pausa. Oltretutto, Camillo e Damiano hanno a che fare con una clientela tanto variegata quanto stravagante; Ogni giorno si presenta come una battaglia all’ultimo sangue, o all’ultimo scontrino. Insomma, stare dentro il meccanismo a volte cinico e spietato del venditore diventa sempre più complicato e stressante. La soluzione allo stress quotidiano diventa improvvisamente solo una: sfogare la rabbia repressa e la tensione accumulata uccidendo un cliente al giorno. I due trovano anche il modo di sbarazzarsi dei corpi delle vittime facendoli a pezzi e smaltendoli nel tritarifiuti del magazzino. Sembra filare tutto molto bene, fino a che una e-mail dell’ufficio risorse umane dell’azienda che rappresentano, li informa che riceveranno l’ispezione di una tremenda e cattivissima capo area. Gli eventi precipitano repentinamente fino a che Camillo e Damiano... In scena, nei ruoli principali ci saranno Laura Calvia, Antonella Masala, Elisa Casula, Alessandra Pistidda, Andrea Maresu, Peppina Cannoni, Vera Pischedda, Daniele Coni, Roberto Fara, Alessandro Scaramella ed Aldo Milia, con la regia di Laura Calvia e Daniele Coni (che cura anche il testo), scene e costumi di Mattia Enna ed il disegno luci di Tony Grandi.



I biglietti sono disponibili alla libreria Dessì Mondadori di Largo Cavallotti. Keep calm apre la quinta rassegna “Tutti dicono Bobòscianèl” 2019/2020, al quale seguirà a fine gennaio la nuova produzione della compagnia “L’ultima notte al Rizz”, una commedia farsesca giocata sulle dinamiche del teatro dell’assurdo, che racconta l’ultima notte di tre curiosi personaggi nell’ospedale psichiatrico di Rizzeddu prima che la legge 180 (legge Basaglia) chiudesse definitivamente il capitolo delle strutture sanitarie di quel tipo. Bobòscianèl comincia la sua attività spettacolare e di formazione attoriale nel 2005 lavorando sia su testi classici, sia su opere originali (circa una ventina) scritte da Coni. In città, risulta essere una delle prime compagnie ad offrire una formazione di livello professionale al pari di tante scuole europee. Oggi conta più di cento allievi divisi in quattro classi e diversi corsi attivi nella scuola pubblica e nella provincia. La compagnia vanta di aver portato in Sardegna il format del “Murder party” una decina d’anni fa e tutt’oggi porta in giro per l’Isola “La cena con delitto”, spettacolo interattivo a cavallo tra la commedia ed il thriller.



La compagnia vanta di aver portato in Sardegna il format del "Murder party" una decina d'anni fa e tutt'oggi porta in giro per l'Isola "La cena con delitto", spettacolo interattivo a cavallo tra la commedia ed il thriller.