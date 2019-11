Condividi | Red 21:12 Venerdì pomeriggio, il Centro pastorale di Piazza Giovanni XXIII ospiterà la giornata “Vita in miniera”, organizzata da “Storia vagante”, con il patrocinio dell´Amministrazione comunale. Previste le presentazioni del progetto fotografico di Andrea Cappai “Anima Incartada” e del libro-denuncia di Francesco Carta “Banditi in miniera” Vita in miniera: incontro ad Olmedo



OLMEDO - Venerdì 15 novembre, alle 16, il Centro pastorale di Piazza Giovanni XXIII, ad Olmedo, ospiterà la giornata “Vita in miniera”, organizzata da “Storia vagante”, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Nell'occasione, la comunità olmedese potrà riscoprire la sua anima mineraria in un momento di riflessione, a pochi mesi dalla chiusura della vertenza per i minatori della miniera di bauxite.



Nell'occasione, si ripercorreranno, attraverso i racconti dei protagonisti (rappresentanti sindacali, ex minatori, tra cui anche il sindaco Toni Faedda), i trent'anni di lotte per portare avanti il grande progetto di sfruttamento di uno dei giacimenti di bauxite più grandi d'Europa, oggi arrivato alla sua conclusione. Questo è il contesto in cui si presenta il progetto fotografico di Andrea Cappai intitolato “Anima Incartada”, che intende mostrare le ferite ambientali aperte, mai rimarginate dell'Isola, alcune delle quali createsi dalla fine di sfruttamenti minerari.



A seguire, è in programma la presentazione del libro-denuncia di Francesco Carta "Banditi in miniera", che mette nero su bianco lo scempio incontrollato, che si è realizzato nei vari siti minerari. Con l'autore, dialogheranno Tore Corveddu ed Angela Simula.