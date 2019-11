Condividi | Sara Alivesi 7:12 A fuoco una catasta di rifiuti in via Schiavazzi nel quartiere Sant´Elia di Cagliari. L´intervento dei Vigili del fuoco intorno alle ore 2.00 ha evitato che le fiamme si propagassero Montagna di rifiuti in fiamme a Sant´Elia



CAGLIARI - In fiamme la grossa montagna di rifiuti presente in via Schiavazzi nel quartiere Sant'Elia di Cagliari. L'intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto intorno alle ore 2.00 ed ha evitato che le fiamme si propagassero. Una situazione al limite quella presente nel popoloso quartiere cagliaritano, a dimostrazione delle gravi difficoltà incontrate nella gestione della nettezza urbana in città. Commenti CAGLIARI - In fiamme la grossa montagna di rifiuti presente in via Schiavazzi nel quartiere Sant'Elia di Cagliari. L'intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto intorno alle ore 2.00 ed ha evitato che le fiamme si propagassero. Una situazione al limite quella presente nel popoloso quartiere cagliaritano, a dimostrazione delle gravi difficoltà incontrate nella gestione della nettezza urbana in città.