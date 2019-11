Condividi | Red 15:21 Ieri sera, gli agenti della della Questura di Sassari, intervenuti in un pubblico esercizio di Predda Niedda, ha tratto in arresto un 33enne sassarese per rapina e lo hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere Tentata rapina: 33enne in manette



SASSARI – Ieri sera (domenica), gli agenti della della Questura di Sassari ha tratto in arresto un 33enne sassarese per rapina e lo hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Gli agenti della Sezione Volanti, su segnalazione alla locale Sala operativa, sono intervenuti in un esercizio pubblico nella zona industriale di Predda Niedda, dove un uomo, dopo aver rubato della merce esposta sul bancone, per scappare ha aggredito una dipendente dell’esercizio.



Sul posto, i poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il malfattore e, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, gli hanno trovato nelle tasche dei pantaloni settantanove confezioni di cartine per tabacco, quattro accendini ed un coltello a serramanico. L’uomo è stato arrestato per rapina, accompagnato negli uffici della Questura, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto, nelle camere di sicurezza, per l’udienza di convalida.



