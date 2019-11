Condividi | Red 23:34 Incidente, questa sera, lungo la strada che collega Putifigari e Villanova Monteleone. Complice il buio, un´autovettura è andata a sbattere contro un animale che si trovava lungo la sede stradale. La donna al volante è stata accompagnata in ospedale, mentre il bovino è deceduto Auto investe una mucca: autista in ospedale



ALGHERO - Incidente, questa sera (martedì), lungo la Strada provinciale 12, che collega Putifigari e Villanova Monteleone. Complice il buio, un'autovettura è andata a sbattere contro una mucca che si trovava lungo la sede stradale.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure alla donna che si trovava al volante dell'auto, prima di accompagnarla in ospedale. Sul posto, anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che hanno bonificato la zona.



