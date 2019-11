Condividi | A.B. 0:08 «Ringrazio la Futsal Alghero e i suoi dirigenti per l’opportunità concessami - dichiara il nuovo allenatore giallorosso - La squadra si è subito messa a disposizione, ora ci attendono tre partite importanti in chiave salvezza. Sono convinto che tutti insieme potremo toglierci le giuste soddisfazioni» Futsal Alghero: Mattia Canu è il nuovo mister



ALGHERO - È Mattia Canu il nuovo allenatore della Futsal Alghero. Prende il posto di Cossu, esonerato ieri mattina (martedì). Giovane di età (classe ‘92), Canu vanta già una lunga militanza nella Futsal Ossi di Giampiero Loriga, tra serie B e A2.



Ieri sera (martedì), Mattia Canu ha diretto il primo allenamento. «Al nuovo allenatore gli auguri di buon lavoro da parte della società», è stato reso noto in una stringata nota della società algherese.



«Ringrazio la Futsal Alghero e i suoi dirigenti per l’opportunità concessami - dichiara il nuovo allenatore giallorosso - La squadra si è subito messa a disposizione, ora ci attendono tre partite importanti in chiave salvezza. Sono convinto che tutti insieme potremo toglierci le giuste soddisfazioni».



