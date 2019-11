Condividi | Cor 11:57 Per non dimenticare il dramma delle Foibe. L´intitolazione la propone il Gruppo consiliare "Per Alghero" in occasione della prima seduta della commissione Toponomastica, prima firmataria la consigliera Gabriella Esposito «Una via ad Alghero per Norma Cossetto»



ALGHERO - Nel giorno della prima seduta della Commissione Toponomastica, arriva la proposta di intitolazione da parte del Gruppo consiliare "Per Alghero" di una via, piazza o giardino a Norma Cossetto. Norma era una giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi che dopo atroci sevizie e violenze da parte dei suoi carcerieri è stata poi gettata in una foiba.



L'8 febbraio 2005 è stata insignita della Medaglia d'oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. «La storia di Norma è anche la storia del nostro paese e di tanti che come lei sono morti o hanno subìto il dramma dell'esilio - ricorda Gabriella Esposito - abbiamo dunque il dovere di ricordare e trasmettere alle nuove generazioni questa pagina di storia a partire dai protagonisti che come Norma hanno sacrificato la propria vita».



E' un modo per non dimenticare la tragedia delle Foibe, il dramma degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Recentemente alla Camera dei Deputati era stato presentato il progetto "Una rosa per Norma Cossetto". Un'iniziativa promossa dal Comitato 10 Febbraio, che consta nella deposizione di una rosa in un luogo simbolico per ricordare il barbaro martirio della giovane, seviziata e uccisa da un gruppo di titini comunisti.