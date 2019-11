Condividi | Red 13:56 Dal 31 marzo 2020, la Summer si arricchisce di un nuovo volo, che unirà il Riviera del corallo all´aeroporto milanese. La tratta verrà coperta quattro volte alla settimana: martedì, mercoledì, giovedì e sabato Ryanair lancia l´Alghero-Malpensa



ALGHERO – Buone notizie per chi viaggia in aereo da e per Alghero. Dal 31 marzo 2020, Ryanair proporrà il volo Alghero-Milano Malpensa, andando così ad arricchire l'offerta Summer per il nuovo anno.



La compagnia low cost irlandese collegherà il Riviera del Corallo con l'aeroporto meneghino quattro volte alla settimana. Da Alghero, si decollerà il martedì alle 18.45 (con arrivo a Milano alle 20.05), il mercoledì alle 22.55 (0.15), il giovedì alle 12.25 (13.45) ed il sabato alle 23.20 (0.45).



I decolli da Malpensa sono invece previsti il martedì alle 17 (con atterraggio ad Alghero alle 18.20), il mercoledì alle 21.10 (22.30), il giovedì alle 10.40 (12) ed il sabato alle 21.35 (22.55). La stessa tratta sarà coperta anche da EasyJet dal 4 aprile 2020