Condividi | Red 19:37 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore idraulico con sede a Villacidro Scoperta evasione per quasi 400mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore idraulico con sede a Villacidro. L'indagine è scattata dall'attività di controllo del territorio e dall'approfondimento con le risultanze emerse dai dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, che hanno permesso di rilevare che la società non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva risultando, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, un evasore totale.



Durante le attività ispettive, è stato riscontrato che l’impresa, benché svolgesse regolarmente la propria attività commerciale, non aveva istituito la contabilità obbligatoria e, conseguentemente, non aveva annotato i documenti fiscali emessi a fronte delle prestazioni realizzate. La successiva ricostruzione del reale volume d’affari conseguito dalla società verificata, effettuata attraverso i controlli incrociati e l’analisi della documentazione acquisita, ha consentito di constatare l’occultamento di ricavi per complessivi 399.379euro.



Gli ulteriori controlli hanno consentito di evidenziare l’omesso versamento di 20.837euro di ritenute previdenziali operate sul personale dipendente. Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasori totali, di far “emergere” settantadue soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente, ricavi per oltre 14milioni di euro, con una conseguente evasione dell’Iva per 3.494.000euro. CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore idraulico con sede a Villacidro. L'indagine è scattata dall'attività di controllo del territorio e dall'approfondimento con le risultanze emerse dai dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, che hanno permesso di rilevare che la società non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva risultando, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, un evasore totale.Durante le attività ispettive, è stato riscontrato che l’impresa, benché svolgesse regolarmente la propria attività commerciale, non aveva istituito la contabilità obbligatoria e, conseguentemente, non aveva annotato i documenti fiscali emessi a fronte delle prestazioni realizzate. La successiva ricostruzione del reale volume d’affari conseguito dalla società verificata, effettuata attraverso i controlli incrociati e l’analisi della documentazione acquisita, ha consentito di constatare l’occultamento di ricavi per complessivi 399.379euro.Gli ulteriori controlli hanno consentito di evidenziare l’omesso versamento di 20.837euro di ritenute previdenziali operate sul personale dipendente. Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasori totali, di far “emergere” settantadue soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente, ricavi per oltre 14milioni di euro, con una conseguente evasione dell’Iva per 3.494.000euro.