Calcio a 5: pari in rimonta per l´Audax

ALGHERO - Pareggio di carattere per l'Audax, che nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 impatta 4-4 sul campo dell'Arzachena. Occasione persa per gli smeraldini di staccare in classifica un'avversaria diretta.



PRIMO TEMPO. Nel primo tempo, le cose si mettono subito bene per i padroni di casa, che all'11' passano in vantaggio con Alexandru Pruna. Nove minuti dopo, è ancora il numero 11 a trovare la via della rete. Al 26', Youssef Bourzaine cala il tris in una partita che pare già chiusa. Si va al riposo sul 3-0 per l'Arzachena.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa, gli algheresi tornano in campo con un altro piglio e bastano due giri di lancette per vedere Giovanni Salvatore sbloccare gli ospiti. Il 4-1 di Gianluca Marzeddu al 38' pare smorzare i toni, ma da qui in poi è monologo algherese. Al 58', Ciro D'Antonio firma il 4-2 capitalizzando nel migliore dei modi un assist di Gianluca Puledda. Poi, nel giro di cinque minuti, tra il 51' ed il 56', Andrea Sanna si inventa la doppietta che vale il pareggio ed un punto d'oro per l'Audax. Quasi allo scadere, lo stesso Sanna avrebbe anche il match point sul piede, ma il suo tiro libero è ben parato da Federico Aisoni.



ARZACHENA-AUDAX 4-4:

ARZACHENA: Paslariu, Popescu, Molino, Laconi, Portas, Bourzaine, Marzeddu, Grieco, Soro, Benzaroual, Pruna, Aisoni.

AUDAX: Puledda, Roma, Giron Pons, Saiu, Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Sechi, Toro, Dettori, Sanna. Allenatore Antonio Baldino.

