Venerdì e domenica, l´opera di Giuseppe Verdi andrà in scena all´Ente concerti Marilisa De Carolis. A dirigere l´orchestra sarà il palermitano Alberto Maniaci, tra i più giovani direttori d´orchestra d´Italia. La regia è affidata ad un altro palermitano, Roberto Catalano Teatro: Il Trovatore a Sassari



SASSARI - Venerdì 6 dicembre alle 20.30 e domenica 8 alle 16.30, all’Ente concerti “Marilisa De Carolis” di Sassari andrà in scena “Il Trovatore”, l’opera verdiana che, con “La Traviata” ed il “Rigoletto”, compone la cosiddetta “trilogia popolare” di Giuseppe Verdi. Il dramma in quattro parti, musicato su libretto di Salvatore Cammarano, è l’ultima opera in cartellone per la Stagione lirica 2019. A dirigere l’orchestra sarà il 32enne palermitano Alberto Maniaci, reduce dalla conduzione di un’altra celeberrima opera verdiana, La Traviata, andata in scena a settembre al Teatro Massimo di Palermo. Con lui, al nuovo allestimento dell’opera ci ha pensato un altro palermitano, Roberto Catalano, regista 34enne che ha ideato questa nuova produzione appositamente per la Stagione del teatro lirico dell’Ente De Carolis.



Maniaci ,oltre ad essere tra le bacchette più interessanti di questa generazione secondo “L’Espresso”, è uno dei direttori d’orchestra più giovani d’Italia: nel 2016 è stato l’unico direttore allievo italiano di Riccardo Muti per la seconda edizione della “Riccardo Muti music academy”, trasmessa in prima visione su Rai5. Il palermitano, oltre ad essere direttore, è anche compositore ed arrangiatore. Diplomato in Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra, ha conseguito svariati premi e riconoscimenti internazionali. Ha diretto, tra le tante, la “Peter The great music academy” di San Pietoburgo, l’Orchestra Jazz siciliana, e l’Orchestra giovanile mediterranea, compagine orchestrale da egli stesso fondata, con la quale ha effettuato numerose tournée in Italia ed in Libano. Inoltre, ha collaborato in veste di direttore con artisti come il jazzista Paolo Fresu e Ian Paice (batterista dei Deep purple).



Tratto dall’opera “El Trovador”, di Antonio Garcìa Gutiérrez, e datato 1853, Il Trovatore, dopo la prima assoluta al Teatro Apollo di Roma, venne rappresentato fin da subito a Sassari (quattro volte fino al 1884). L’ultima rappresentazione a Sassari risale al 2004, ma se ne contano altre sette dalla seconda metà del Novecento. Quella realizzata per questa stagione lirica è una nuova produzione realizzata da un team creativo di giovani. Tra gli interpreti figurano Dario Solari (Conte di Luna), Chiara Isotton (Leonora), Silvia Beltrami (Azucena), Antonio Corianò (Manrico), Francesco Leone (Ferrando), Maria Bagalà (Ines), Enrico Zara (Ruiz), Stefano Arnaudo e Claudio Deledda. I costumi sono di Ilaria Ariemme, la scenografia di Emanuele Sinisi, mentre le luci sono di Fiammetta Baldiserri.



