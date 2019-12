Condividi | Red 10:19 La Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, offrirà ai suoi frequentatori un appuntamento dedicato alla buona musica. Ospite della serata sarà il chitarrista dei Doc sound, che presenterà il suo nuovo cd L´Hotel Paradiso di Mauro Manca



ALGHERO – Venerdì 6 dicembre, alle 19, la Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, offrirà ai suoi frequentatori un appuntamento dedicato alla buona musica. Ospite della serata sarà Mauro Manca, il chitarrista dei Doc sound, che presenterà il suo nuovo cd “Hotel Paradiso”.



Un lavoro in cui scrive testi e musica dei brani ispirandosi alla realtà sociale con un'indubbia capacità di filtrarne gli avvenimenti e di rimetterli in circolo rielaborati dalla propria sensibilità di artista. Classe 1968, Manca inizia a studiare chitarra a quindici anni. Tra le varie esperienze, si ricordano quelle con gruppi internazionali come i “Platters”.



Entra a far parte dei Doc sound alla fine degli Anni Novanta come chitarrista elettrico fino ad approdare alla formazione attuale con strumenti acustici. Il gruppo dei Doc sound nasce dall’idea di proporre musica “live” senza alcuna alterazione elettronica o aggiunta di strumenti midi e basi musicali pronte, che possano contaminare un suono come dice il nome stesso: a denominazione di origine controllata.



