Domani pomeriggio, nel match valido per il massimo campionato, i rossoblu giocano al Mapei stadium di Reggio Emilia, per continuare a sognare. Mister Maran dovrà fare ancora a meno dello squalificato Olsen e degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti Serie A: Cagliari sfida il Sassuolo



CAGLIARI – Dopo il doppio successo contro la Sampdoria, il Cagliari vuole continuare a sognare. Domani, domenica 8 dicembre, alle 15, i rossoblu giocheranno al Mapei stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nel match valido per il campionato di serie A. Dirigerà l'incontro il signor Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valentino Fiorito di Salerno. Il quarto uomo sarà Valerio Marini della sezione arbitrale di Roma1, mentre al Var ci saranno di Daniele Doveri di Roma1 e Mauro Galetto di Rovigo.



Rolando Maran, che deve fare ancora a meno dello squalificato Olsen e degli infortunati Birsa, Ceppitelli, Cragno e Pavoletti, dovrebbe schierare Rafael tra i pali; difesa con Cacciatore (favorito su Faragò) e Pellegrini (preferito a Lykogiannis) esterni, Pisacane e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini tra Nandez (o Ionita) e Rog, con Nainggolan e Joao Pedro a sostegno di Simeone. In panchina anche i portieri Aresti e Ciocci; i difensori Mattiello, Pinna e Walukiewicz; i centrocampisti Deiola ed Oliva; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.



Mister De Zerbi non potrà contare sugli infortunati Chiriches, Consigli e Defrel, e dovrebbe affidarsi a Turati in porta; difesa a quattro con Toljan, Marlon, l'ex rossoblu Romagna (favorito su Peluso) e Kyriskopoulos; a centrocampo Duncan, Magnanelli e Locatelli; Djuricic (o Traorè) alle spalle di Caputo e Boga. In panchina anche i portieri Pegolo e Russo; i difensori Ferrari, Muldur e Rogerio; i centrocampisti Bourabia, Mazzitelli ed Obiang; gli attaccanti Berardi e Raspadori.



